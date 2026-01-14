Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
5286
Pen Tool
Illustrazioni
44
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Rosa triste
rosa
fiore
triste
piantum
tristezza
solitudine
grigio
Rose
contemplazione
fuori
malinconium
bocciolo
TopSphere Media
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
TopSphere Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thoa Ngo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
David Vázquez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
engin akyurt
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Iraj Beheshti
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
TopSphere Media
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kevin Serech
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Duong Ngan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Raik Loesche
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nina Zeynep Güler
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zara Walker
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aman Shikalgar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Haneen Alqatanani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hrant Khachatryan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Keisha Kim
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hannah Coward
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Junel Mujar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗