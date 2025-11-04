Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
999
Pen Tool
Illustrazioni
75
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Rosa su sfondo nero
sfondo nero
rosa
nero
giallo
sfondo
fiore
Tastiere
hardware
tastiera del computer
Hardware per computer
tastiera meccanica
tastiera
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tomás Mendes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ray Shrewsberry
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Samarth Kulkarni
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Denley Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rishabh Dharmani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lia Bekyan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
JL Cabrera
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Denley Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗