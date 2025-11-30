Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
111
Pen Tool
Illustrazioni
36
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Roccia e rotolamento
Rock and roll
rock
Umano
persona
alternativa
abbigliamento
grigio
musica dal vivo
Lituanium
kauna
Bar di roccium
Klubas "Lemmy"
Wesley Tingey
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Christina Radevich
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Lucas Alexander
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tadas Petrokas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wesley Tingey
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Samuel Jerónimo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gio Bartlett
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tadas Petrokas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Natalia Blauth
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Christina Radevich
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chalo Garcia
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gio Bartlett
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wesley Tingey
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tadas Petrokas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksandr Surnin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Stephen Harlan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wesley Tingey
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diane Picchiottino
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dejox
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aleksandr Surnin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗