Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
2K
Pen Tool
Illustrazioni
10
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Ritratto di operaio edile
operaio edile
lavoro
cantiere
sicurezza
elmetto rigido
lavoratore
uniforme
braccia incrociate
industria pesante
elmetto protettivo
professione
Industria delle costruzioni
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mina Rad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Documerica
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Marc Zeman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marc Zeman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Marc Zeman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jayant Chaudhary
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kabiur Rahman Riyad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Infinara
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Brands&People
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Austin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
GN Group
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
surya putra
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Albert Vinas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sebastian Schuster
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
atelierbyvineeth ...
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗