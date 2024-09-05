Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
6,9K
Pen Tool
Illustrazioni
3
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Recinzione di filo spinato
filo spinato
filo
spinato
recinto
metallo
Affilato
animale
pericolo
sicurezza
grigio
uccello
blu
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Asher Legg
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Daniel Bernard
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Red Dot
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imkara Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alan J. Hendry
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Robert Klank
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Patrick Hendry
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ubaid E. Alyafizi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Daniel Eledut
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bogomil Mihaylov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lars Dunker
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imkara Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
N C
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ali Abdul Rahman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Annie Spratt
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Megan Clark
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tamara Gore
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗