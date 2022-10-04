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Annie Spratt
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adrianna geo
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Europeana
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Birmingham Museums Trust
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Margaret Jaszowska
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Birmingham Museums Trust
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Henrik Dønnestad
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Europeana
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Ivana Cajina
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Europeana
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Europeana
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Birmingham Museums Trust
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Susan Wilkinson
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Tamara Menzi
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Europeana
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David Pisnoy
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Diana Light
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Birmingham Museums Trust
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British Library
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Geordanna Cordero
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