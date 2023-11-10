Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
1,9K
Pen Tool
Illustrazioni
23
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Pavimento bianco
pavimento
sfondo bianco
muro bianco
sfondo
bianco
grigio
sfondo marmo
semplice
marmo
disegno
Mike Hindle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dimmis Vart
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Augustine Wong
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Esteban Chinchilla
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Scott Webb
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dimmis Vart
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Valeria Nikitina
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Uliana Koliasa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Possessed Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Glen Ardi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Valeria Nikitina
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Khadeeja Yasser
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prateek Katyal
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pete Alexopoulos
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Declan Sun
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Derick McKinney
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
planimetrica
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ted Balmer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗