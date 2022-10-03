Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
792
Pen Tool
Illustrazioni
29
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Pane artigianale
pane
pane a lievitazione naturale
panetterium
cibo
cottura
Cibo e bevande
lievito naturale
Fotografia di cibo
Food Styling
pane croccante
presentazione del cibo
Monika Grabkowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Louise Lyshøj
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spring Fed Images
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Slashio Photography
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Joanna Stołowicz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dan Burton
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mona Baechler
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spring Fed Images
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yulia Khlebnikova
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Victoria Druc
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spring Fed Images
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Summer Time
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Anna Jakutajc-Wojtalik
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Franck Tourneret
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Victoria Druc
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eric Prouzet
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗