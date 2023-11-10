Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
325
Pen Tool
Illustrazioni
1
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Palazzo dell'alhambra
Alhambra
Alhambra, Granada, Spagna
alhambra
Granada
Spagna
arco
palazzo
edificio
castello
Andalusium
architettura
Arte islamica
Ahmed
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vidar Nordli-Mathisen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Izuddin Helmi Adnan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dimitry B
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Luís Cardoso
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Víctor Hugo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
FotoFlo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Austin Gardner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Willian Justen de Vasconcellos
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Izuddin Helmi Adnan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
George Dagerotip
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diego Allen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Isak Gundrosen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Francis Nie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Eleni Afiontzi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alyani F
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vincent van Zalinge
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗