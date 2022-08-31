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George Pagan III
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MagicPattern
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Jon Tyson
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Ruan Richard Rodrigues
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Praewthida K
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Akshar Dave🌻
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MagicPattern
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and machines
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Ashkan Forouzani
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Philippe Oursel
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Frank Flores
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Europeana
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Alexandra Nicolae
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Tim Mossholder
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Woliul Hasan
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The New York Public Library
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Logan Voss
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