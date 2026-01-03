Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
3525
Pen Tool
Illustrazioni
473
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Laboratorio di biologia
laboratorio
scienza
biologium
chimica
attrezzatura di laboratorio
Camice da laboratorio
Analisi di laboratorio
ricerca medica
scienziato
analisi
biotecnologium
scoperta scientifica
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arctic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Logan Gutierrez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dmitriy Suponnikov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Julia Koblitz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Logan Gutierrez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Indra Projects
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Indra Projects
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Toon Lambrechts
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bekzat Tanatar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗