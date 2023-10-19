Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
76
Pen Tool
Illustrazioni
0
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Isola di ellis
Statua della Libertà
grigio
storium
Stati Uniti
America
barca
veduta aerea
verde
Storia americana
immigrazione
New York
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Patrick T'Kindt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergio Del Rio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lumin Osity
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Avi Werde
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dana Andreea Gheorghe
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gautam Krishnan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
SJ Objio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Don Fontijn
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tomas Martinez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gautam Krishnan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗