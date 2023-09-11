Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
2,1K
Pen Tool
Illustrazioni
140
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Inquinamento automobilistico
scarico auto
inquinamento
fumo per auto
inquinamento atmosferico
autostrada
trasporto
veicolo
fumo
automobile
smog
traffico
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jacek Dylag
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vladyslav Lytvyshchenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
David Lee
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jacek Dylag
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ivan Bogdanov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Arjun Lama
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nicolas Messifet
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Viorel Vașadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Carl Tronders
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hodder
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tobias Tullius
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Meritt Thomas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Adem Percem
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nahel Hadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗