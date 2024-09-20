Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
6127
Pen Tool
Illustrazioni
76
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Foglie di tè verde
tè verde
foglie di tè
foglium
verde
tè
piantum
natura
botanica
sfondo
modello
foglie
vegetale
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rashid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Timothy Newman
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evie S.
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
petr sidorov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Muhammad Taufik
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sameera Rajapaksha
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pavlo Talpa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tang Don
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
DuoNguyen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tang Don
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tang Don
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Somebody Else
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
晨曦 Hey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tang Don
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nakkeeran Raveendran
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗