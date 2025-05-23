Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
6494
Pen Tool
Illustrazioni
1004
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Fiori per sfondi per il desktop
fiori
fiore
sfondi desktop
sfondo per mobile
petalo
Sfondi
piantum
polline
sfondo
sfondo desktop
geranio
foglium
Karolina Grabowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Malik Naveed Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sandeep Thomas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ankur Dutta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Martina Jorden
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
DHARANISH SAKTHIVEL
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hieu Do Quang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Avie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
NG Creative
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tapish
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Malik Naveed Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vladyslav Tobolenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ankur Dutta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Behnam Mohsenzadeh
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ankur Dutta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ankur Dutta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ankur Dutta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗