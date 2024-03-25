Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
10K
Pen Tool
Illustrazioni
626
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Donna esausta
Burnout
donna stanca
esausto
donna stressata
stanco
attonito
Salute mentale
donna
fatica
Sfide di carriera
stress
esaurimento
Mushaboom Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ephraim Mayrena
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Stacey Koenitz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
BĀBI
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yuris Alhumaydy
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Poonam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kinga Howard
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mushaboom Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Abbie Bernet
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Aiony Haust
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hernan Sanchez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗