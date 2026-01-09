Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
263
Pen Tool
Illustrazioni
10
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Deviazione
Segnale di deviazione
strada
segno
USA
cartello stradale
Lavori stradali
trasporto
asfalto
chiuso
costruzione
crepuscolo
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alexey Taktarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sean Foster
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kind and Curious
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jamie Street
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
John Cardamone
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kees Streefkerk
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jacob Meves
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zyanya Citlalli
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Enguerrand Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ben Wicks
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
35mm
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Casey Horner
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pete Alexopoulos
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evan Mach
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
David Clode
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗