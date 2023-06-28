Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
181
Pen Tool
Illustrazioni
11
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Controllo di frontiera
dogana
Controllo passaporti
confine
passaporto
aeroporto
immigrazione
autostrada
Sicurezza nazionale
Fuoristrada
asfalto
trasporto
auto
Ahmet Kurt
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Imre Tomosvari
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
CDC
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Naufal Giffari
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
CDC
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ruth H Curtis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Liana S
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
viktor rejent
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Liana S
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zhe ZHANG
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Phil Botha
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lucia Macedo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Lucia Macedo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Liana S
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗