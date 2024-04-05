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Hartono Creative Studio
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Christian Lue
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Kyle Glenn
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Andrew Stutesman
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Getty Images
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Gaël Gaborel - OrbisTerrae
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USGS
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Hartono Creative Studio
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Kartik
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Leandro Barreto
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Greg Rosenke
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Calvin Hanson
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Alex Shuper
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Mehmet Ali Eroglu
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