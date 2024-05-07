Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
1,9K
Pen Tool
Illustrazioni
359
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Conseguenze
grigio
disastro naturale
natura
macerie
cao
Dopo il disastro
Città in rovina
catastrofe
prato
degrado urbano
distruzione
pietrisco
A Chosen Soul
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Charlie Deets
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Piyush Priyank
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Meryem Kiremitçi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Onur Burak Akın
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vadim Sadovski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Erwan Martin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nikolas Noonan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zyanya Citlalli
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Purnomo Capunk
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Merrilee Schultz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ardian Pranomo
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Saikiran Kesari
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrej Lišakov
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Samuel Fortin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Kinto
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Micaela Parente
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗