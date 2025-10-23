Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
7369
Pen Tool
Illustrazioni
61
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Città costiera
costiero
paesaggio costiero
Vacanze estive
porto
Destinazione del viaggio
Vita costiera
Costum
natura
villaggio sulla scogliera
Riviera Ligure
Balneare
Waterfront
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Noah Mayer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Taisia Karaseva
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jutta Elisabeth
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel J. Schwarz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riccardo Cervia
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Luna Wang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jutta Elisabeth
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Andrew Spencer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mathilde Langevin
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jeffrey Eisen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rafael Padeiro
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nico Smit
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
rü
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗