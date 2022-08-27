Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
115
Pen Tool
Illustrazioni
22
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Chiamata di vendita
vendite
Servizio clienti
telefonata
Azienda
lavoro
incontro d'affari
sito web
gente
Lavora da casa
venditore
Chiamata virtuale
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Berkeley Communications
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Austin Distel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hassan OUAJBIR
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
May Gauthier
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Marília Castelli
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Robert Gourley
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗