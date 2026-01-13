Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
47
Pen Tool
Illustrazioni
279
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Cartone animato triste
triste
grigio
gente
maschio
uomo
coprire
disperazione
alba
Arte fantasy
Umano
sentimento
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gabriel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
kilarov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sam Moghadam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Travis Grossen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Adrian Swancar
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cash Macanaya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sam Moghadam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Louis Galvez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Filipe Almeida
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Cam Ferland
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hunter Newton
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jacob Rank
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Orfeas Green
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗