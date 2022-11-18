Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
272
Pen Tool
Illustrazioni
6
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Briciole
Pangrattato
briciole di biscotti
dolcezza
cibo
Briciole
indulgenza
cottura
briciole di tortum
torte
tortum
avanzi
forchettum
Thomas Franke
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Caroline Attwood
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Victoria Shes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hanxiao Xu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
César Roldán
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ahmed
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Denise Johnson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
César Roldán
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ben Lei
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rinck Content Studio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chris Jarvis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
American Heritage Chocolate
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yulia Khlebnikova
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kiragan Mercer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗