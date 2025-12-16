Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
6657
Pen Tool
Illustrazioni
236
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Bonn
Bonn Germania
edificio
città
urbano
architettura
Deutschland
Paese
piantum
Rhein
fuori
nave
grigio
Joshua Kettle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Stephan Widua
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Maxim Abramov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Carolina Nichitin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Reinhart Julian
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel Gimbel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Snap Wander
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Georgi Kalaydzhiev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tim Rüßmann
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Tim Rüßmann
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vincent Fox
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Martti Salmi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Roman Schmitz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bells Mayer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Snap Wander
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Reinhart Julian
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fynn Geerdsen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗