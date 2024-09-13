Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
557
Pen Tool
Illustrazioni
37
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Bistecca cruda
carne cruda
bistecca
la carne
carne di manzo cruda
manzo
carne
Crudo
cibo
ingrediente
Olivie Strauss
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Cindie Hansen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Llio Angharad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karyna Panchenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Karolina Grabowska
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kairi Kaljo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Toxic Smoker
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗