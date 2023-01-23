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oscuro
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minimalistum
Philip Oroni
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Milad Fakurian
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Ron Whitaker
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Pawel Czerwinski
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Philip Oroni
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Philippe Oursel
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Mehdi Mirzaie
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Steve A Johnson
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Scott Webb
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Dima Solomin
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Nick Fewings
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Milad Fakurian
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Rick Rothenberg
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S. Laiba Ali
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Getty Images
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Martin Engel
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Hassaan Here
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The Cleveland Museum of Art
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