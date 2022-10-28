Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
2,9K
Pen Tool
Illustrazioni
4
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Arte del xix secolo
arte floreale
Stile del 19° secolo
antiquato
Arte
pittura
Abbigliamento d'epoca
illustrazione
illustrazione d'epoca
stile retrò
vestito formale
Cartoni animati
estetica d'epoca
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gustavo Alejandro Espinosa Reyes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Europeana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Boston Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Europeana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Europeana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Boston Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Art Institute of Chicago
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Gallery of Art
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The Cleveland Museum of Art
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗