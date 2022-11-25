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Capodanno
Definizione degli obiettivi
propositi
Buoni propositi per il nuovo anno
capodanno
motivazione
risolvere
Ricominciare da capo
fine anno
avviamento
Gennaio
Obiettivi
Woliul Hasan
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Piermanuele Sberni
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Tim Mossholder
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Woliul Hasan
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Israel Piña
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Resource Database
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Tim Mossholder
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Pablo Merchán Montes
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Resilience CBD
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Enayet Raheem
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Mastars
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Paris Bilal
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Brett Jordan
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Pascal Garten
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Foto Bakirkoy
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