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Art Institute of Chicago
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Birmingham Museums Trust
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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Europeana
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Boston Public Library
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Art Institute of Chicago
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Art Institute of Chicago
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Amsterdam City Archives
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The National Library of Norway
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The New York Public Library
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Library of Congress
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The National Library of Norway
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The National Library of Norway
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Boston Public Library
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