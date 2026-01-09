Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
631
Pen Tool
Ilustrasi
32
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Flower
Gaya
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tukang listrik
tukang listrik bekerja
tukang ledeng
elektris
listrik
leding
Listrik
tukang kayu
pembangunan
Teknisi listrik rumah
pekerja
Hvac
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Black Illustrations
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Masantocreative
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Black Illustrations
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ghariza mahavira
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mamaz Alaei
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arpa Sandbox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ghariza mahavira
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ghariza mahavira
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jē Design
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maventra Design
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Silverfork Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗