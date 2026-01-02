Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
740
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Flower
Gaya
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Dinas
Sao Paulo
Brasil
Rio de Janeiro
kota
Jalan Paulista
Kota Meksiko
kotum
abu-abu
jalan
Perkotaan
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren