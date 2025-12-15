Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
208
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Zoom
Latar belakang zoom
Zoom Kantor Latar Belakang
Rapat online
Rapat Zoom
kantor
latar
bisnis
kerja
Perbesar
latar belakang kantor
Panggilan video
Zoom Call
engin akyurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Montgomery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vladimir Mokry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Benois
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Samantha Gades
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
visuals
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Compare Fibre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iyus sugiharto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David van Dijk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dylan Ferreira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Caspari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean Oulashin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CoWomen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
visuals
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗