Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
480
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Zanskar
Lembah Zanskar
Ladakh
alam
Himalaya
barisan
lanskap
gunung
Luar
langit
abu-abu
lembah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sudeshna Golder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
AYANDRALI DUTTA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
milind bedwa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chetan Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshay Mehta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chirag Vashist
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
paul campbell
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sufail Husain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Akshay Mehta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ravi Sangar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshi Milestoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshi Milestoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshi Milestoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshi Milestoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshi Milestoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Darshan Marvi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗