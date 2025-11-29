Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
244
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Zakynthos
Yunani
Kefalonia
Kota Zakynthos
Corfu
Santorini
Zante
Rhodes
Crete
Zakyntho
laut
biru
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julian Timmerman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Azabache
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julian Timmerman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ekaterina Boltaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikos Balafas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max van den Oetelaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Eitzen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marijn van der Marel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michalis S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Charit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Oldenburger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diego Allen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Frenjamin Benklin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Enxh Shehi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max van den Oetelaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗