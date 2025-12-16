Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
39
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Yunani kuno
Roma Kuno
Yunani
Bahasa Yunani Kuno
Mesir Kuno
Athena
kuno
Parthenon
Mitologi Yunani
Akropolis
Patung Yunani
Seni Yunani Kuno
filsafat
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Constantinos Kollias
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dawid Tkocz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dawid Tkocz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dawid Zawiła
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Black Iris Visuals
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mikhail | luxkstn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arno Senoner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
FotoFlo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dawid Tkocz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dawid Tkocz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dawid Tkocz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dawid Tkocz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗