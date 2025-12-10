Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
235
Pen Tool
Ilustrasi
91
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Yesus natal
Natal
Yesus
Kelahiran
Yesus Natal
Kedatangan
agama Kristen
liburan
makan
Yesus Kristu
Yesu
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dan Kiefer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Megan Watson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Carlson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Birmingham Museums Trust
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greyson Joralemon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel J. Schwarz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jametlene Reskp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max Beck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephanie Klepacki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Sowder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jana Doro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allwyn Bhawle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lily Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rick Oldland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Myriam Zilles
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗