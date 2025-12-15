Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Yerevan, armenia
Yerevan
Armenia
kotum
Metropoli
Perkotaan
jalan
arsitektur
Pemandangan
Luar
alam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Levon Vardanyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sanasar Tovmasyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
IsaaK Alexandre KaRslian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Levon Vardanyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SnapSaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gevorg Avetisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yuri Oparin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levon Vardanyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gor Davtyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tigran Kharatyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tigran Kharatyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gevorg Avetisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexandr Hovhannisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SnapSaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Etienne Dayer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗