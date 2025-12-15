Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
30
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ya
Luar
orang
jalan
alam
abu-abu
kotum
Perkotaan
bunga
jembatan
Herbal
Sudut 2-YA
langit
Phạm Nhật
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stepan Severinoff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stepan Severinoff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stepan Severinoff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stepan Severinoff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Noppon Meenuch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Noppon Meenuch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Umi Itu Laut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
phyo min
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elin Melaas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kocheva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Muniz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
bumpen Saifon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jude Al-Safadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Demiroğlu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jude Al-Safadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kentaro Komada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jude Al-Safadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jude Al-Safadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗