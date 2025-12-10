Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Whitehouse
Gedung Putih
Washington DC
arsitektur
Amerika Serikat
bangunan
pohon
Kolom
halaman rumput
Landmark
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Donghun Shin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Everett Strickler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Kennedy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Srikanta H. U
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mirkos Tsarouchidis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Reid Zura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cathy Holewinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Call Me Fred
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗