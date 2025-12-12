Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
163
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wfh
bekerja dari rumah
Kerja jarak jauh
Kantor Rumah
komputer jinjing
laki-laki
orang
komputer
meja tuli
manusium
bisni
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Microsoft Edge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
I'M ZION
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark Olsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mikey Harris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Solerieu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tommy Texter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathana Rebouças
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Firosnv. Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
THE 9TH Coworking
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ana Belén escudero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Barbalis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gibran Augusthiko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mushaboom Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marmi Sica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harvey Enrile
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jamie O’Sullivan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗