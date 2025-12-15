Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
441
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Warna oranye
jeruk
latar belakang oranye
warna
latar
kuning
Wallpaper
warna kuning
bunga jeruk
abstrak
abstrak oranye
biru
latar belakang warna oranye
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bekky Bekks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George C
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleg Laptev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
FlyD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
from nio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kim R-K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Grabkowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rakesh Sitnoor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
WEI JIAHENG
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
FlyD
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
and machines
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nicola Ricca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pedram Mansouri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗