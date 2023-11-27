Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
84 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Warna
wallpaper desktop
hitam
latar belakang gradien
biru
Berwarna
Wallpaper iPad
latar
merah muda
Gradien
tekstur
hijau
Wallpaper Mac
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Katzki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Pisnoy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mymind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Felix Dubois-Robert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sharon Pittaway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Efe Kurnaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Sinclair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mymind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Ridley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗