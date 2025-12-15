Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
292
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita yunani
Yunani
pakaian
Perempuan
gaya
orang
manusium
potret
perempuan
abu-abu
wanitum
Gaun
laut
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Odelberth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clement Souchet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luigi Estuye, LUCREATIVE®
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meg Aghamyan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mor Shani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tânia Mousinho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tamara Bellis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tamara Bellis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Walters Art Museum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maksym Pozniak-Haraburda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Apostolos Vamvouras
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mor Shani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mor Shani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mor Shani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Europeana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brice Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗