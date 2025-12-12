Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
697
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita vintage
Vintage
wanita vintage
abu-abu
Retro
rakyat
Kolase
Perempuan
wanitum
tua
latar vintage
Gadi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Museums Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austrian National Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Museums Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Museums Victoria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Les Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Les Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Moreno Matković
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Boston Public Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Les Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Les Anderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
H&CO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
OurWhisky Foundation
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
OurWhisky Foundation
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗