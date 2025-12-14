Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
818
Pen Tool
Ilustrasi
97
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita tidur
Tidur
pria tidur
tempat tidur
tidur
tempat tidur wanita tidur
gadis tidur
tenang
wanitum
Gadi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
iam_os
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
光术 山影
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ling hua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
iam_os
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slaapwijsheid.nl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Pappas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Minh Ngọc
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Ganin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slaapwijsheid.nl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Slaapwijsheid.nl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zohre Nemati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maddi Bazzocco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vladislav Muslakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Somnox Sleep
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
bruce mars
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗