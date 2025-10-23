Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
9
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita paruh baya
wanita paruh baya
persahabatan
paruh baya
Riang
kelompok wanitum
Tujuan Persahabatan
bersama
Berbicara
pakaian
menyenangkan
percakapan
waktu luang
Michael T
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marília Castelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Wonderlane
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fuji Nakama
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael T
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriella Clare Marino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ohlamour studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Solen Feyissa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael T
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ohlamour studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sasha Matveeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗