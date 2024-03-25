Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,5 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita kelelahan
Kelelahan
lelah
Kewalahan
terlalu banyak bekerja
kesehatan mental
rakyat
wanitum
kelelahan mental
stre
Keseimbangan kehidupan kerja
Nyeri
abu-abu
Mushaboom Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ephraim Mayrena
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Pappas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Poonam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abbie Bernet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuris Alhumaydy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudia Wolff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Lynch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mushaboom Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BĀBI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hernan Sanchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nrd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗