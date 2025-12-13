Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
116
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita karir
Profesionalisme
bisni
pakaian bisni
wanita bisni
meja tuli
abu-abu
wanitum
kerja
karier
Kantor Modern
pengusaha wanitum
komputer jinjing
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashley Nicole
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zulfugar Karimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SASI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dane Deaner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ky Nang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Faiz Zulkeflee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗