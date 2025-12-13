Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
329
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wanita hitam dan putih
hitam dan putih
wanita hitam dan putih
wanita
potret
wanitum
rakyat
Gadi
putih
gaya
hitam
persahabatan
kecantikan
Debora Spanhol
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammad Metri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Darius Bashar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Mejicanos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayson Hinrichsen
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marlon Alves
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Krivitskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nsey Benajah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nartan Büyükyıldız
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edu Bastidas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
yang miao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Petrov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Corey Young
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debora Spanhol
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Corey Young
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Design Hills
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pascal Bernardon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗